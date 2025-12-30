Уничтожение базы ВСУ в Одессе связали с ответом РФ на атаку резиденции Путина
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Российские военные нанесли удары по объектам в районе Одессы, которые могли быть связаны с недавней попыткой атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с AиФ.
По его словам, удар мог быть нанесён по месту возможного базирования или подготовки дронов.
«Аэропорт в Одессе сейчас не работает, но там могли находиться беспилотники, которые летели на Валдай. Вполне вероятно, там могли находиться и склады, которые сейчас используют украинские военные», — пояснил эксперт.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев попытался беспилотниками атаковать резиденцию российского президента в Новгородской области. По его словам, ВСУ в ходе атаки использовали более 90 дронов. В Кремле уже заявили, что Россия пересмотрит свою позицию по мирному урегулированию в сторону ужесточения.
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