Уничтожение базы ВСУ в Одессе связали с ответом РФ на атаку резиденции Путина

Российские военные нанесли удары по объектам в районе Одессы, которые могли быть связаны с недавней попыткой атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с AиФ.

По его словам, удар мог быть нанесён по месту возможного базирования или подготовки дронов.

«Аэропорт в Одессе сейчас не работает, но там могли находиться беспилотники, которые летели на Валдай. Вполне вероятно, там могли находиться и склады, которые сейчас используют украинские военные», — пояснил эксперт.