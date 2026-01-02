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Опубликовано 2 января, 03:19

Появилось видео передачи США чипа из сбитого на подлёте к резиденции Путина дрона

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало видео передачи представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве начинки украинского беспилотника, сбитого на подлёте к резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Судя по ролику, речь идёт о чипе.

Видео © Минобороны РФ

Переданные США материалы позволяют восстановить маршрут полёта и параметры управления дроном ВСУ. Это даёт возможность объективно оценить характер атаки и происхождение применённых средств.

Во Франции предрекли Зеленскому «месть» Трампа за атаку на резиденцию Путина
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В ночь на 29 декабря Киев попытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области с применением десятков беспилотников, однако атака была отражена силами ПВО. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции, а ряд мировых лидеров выразили возмущение произошедшим. Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что этот инцидент его глубоко шокировал. Он добавил: «Слава богу, мы не дали Украине «Томагавки». 1 января стало известно, что Россия передала США данные с направлявшегося на резиденцию Путина украинского БПЛА.

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Андрей Бражников
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