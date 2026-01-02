Появилось видео передачи США чипа из сбитого на подлёте к резиденции Путина дрона

Минобороны РФ показало видео передачи представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве начинки украинского беспилотника, сбитого на подлёте к резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Судя по ролику, речь идёт о чипе.

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Переданные США материалы позволяют восстановить маршрут полёта и параметры управления дроном ВСУ. Это даёт возможность объективно оценить характер атаки и происхождение применённых средств.