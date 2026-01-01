Россия передала США данные с направлявшегося на резиденцию Путина украинского БПЛА

Материалы с расшифрованной информацией о маршрутизации и контроллер беспилотного летательного аппарата ВСУ, сбитого силами противовоздушной обороны 29 декабря в Новгородской области, переданы представителю атташе при посольстве Соединённых Штатов в РФ. Об этом заявили в Министерстве обороны России.