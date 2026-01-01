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Опубликовано 1 января, 17:18
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Россия передала США данные с направлявшегося на резиденцию Путина украинского БПЛА

Материалы с расшифрованной информацией о маршрутизации и контроллер беспилотного летательного аппарата ВСУ, сбитого силами противовоздушной обороны 29 декабря в Новгородской области, переданы представителю атташе при посольстве Соединённых Штатов в РФ. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Передача деталей дронов ВСУ, атаковавших резиденцию Путина. Видео © Telegram / Минобороны России

После анализа данных с дронов было установлено, что они направлялись в сторону объекта на территории резиденции президента РФ Владимира Путина.

МО РФ: Конечной точкой дронов в Новгородской области был объект в резиденции Путина
МО РФ: Конечной точкой дронов в Новгородской области был объект в резиденции Путина

Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ пытались нанести массовый удар дронами по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным заявил, что инцидент его шокировал. Американский лидер добавил: «Слава богу, мы не дали Украине «Томагавки». Путин сообщил, что после этого инцидента позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.

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Обложка © Telegram / Минобороны России

Виталий Приходько
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