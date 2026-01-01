МО РФ: Конечной точкой дронов в Новгородской области был объект в резиденции Путина
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В ходе технико-криминалистического исследования навигационного блока одного из украинских беспилотников, уничтоженных в небе над Новгородской областью в ночь на 29 декабря 2025 года, российским спецслужбам удалось получить доступ к загруженным в аппарат файлам с полётным заданием. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.
Анализ и расшифровка данных маршрута продемонстрировали, что конечной целью для атаки этого украинского БПЛА являлся один из объектов резиденции президента Российской Федерации, расположенный в Новгородской области.
Полученные в результате расследования материалы будут направлены американским партнёрам по установленным официальным каналам взаимодействия.
Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ пытались нанести массовый удар дронами по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным заявил, что инцидент его шокировал. Американский лидер добавил: «Слава богу, мы не дали Украине «Томагавки». Путин сообщил, что после этого инцидента позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.
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