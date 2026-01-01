В ходе технико-криминалистического исследования навигационного блока одного из украинских беспилотников, уничтоженных в небе над Новгородской областью в ночь на 29 декабря 2025 года, российским спецслужбам удалось получить доступ к загруженным в аппарат файлам с полётным заданием. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

Анализ и расшифровка данных маршрута продемонстрировали, что конечной целью для атаки этого украинского БПЛА являлся один из объектов резиденции президента Российской Федерации, расположенный в Новгородской области.

Полученные в результате расследования материалы будут направлены американским партнёрам по установленным официальным каналам взаимодействия.