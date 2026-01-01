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Опубликовано 1 января, 12:22

МО РФ: Конечной точкой дронов в Новгородской области был объект в резиденции Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

В ходе технико-криминалистического исследования навигационного блока одного из украинских беспилотников, уничтоженных в небе над Новгородской областью в ночь на 29 декабря 2025 года, российским спецслужбам удалось получить доступ к загруженным в аппарат файлам с полётным заданием. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

Анализ и расшифровка данных маршрута продемонстрировали, что конечной целью для атаки этого украинского БПЛА являлся один из объектов резиденции президента Российской Федерации, расположенный в Новгородской области.

Полученные в результате расследования материалы будут направлены американским партнёрам по установленным официальным каналам взаимодействия.

WSJ: ЦРУ не подтвердило данные об атаке дронов ВСУ на резиденцию Путина
WSJ: ЦРУ не подтвердило данные об атаке дронов ВСУ на резиденцию Путина

Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ пытались нанести массовый удар дронами по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным заявил, что инцидент его шокировал. Американский лидер добавил: «Слава богу, мы не дали Украине «Томагавки». Путин сообщил, что после этого инцидента позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.

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Виталий Приходько
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