Российские звёзды записали поздравления с Новым годом для бойцов СВО

Российские артисты записали новогодние поздравления для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Кадры опубликовало Минобороны России.

Поздравление для бойцов ВС РФ на СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

С новогодними словами к бойцам ВС РФ обратились Николай Басков, Иван Охлобыстин, группа «Кипелов», Александр Маршал, Юта, ST (Александр Степанов), Татьяна Куртукова, SOPRANO Турецкого, Анастасия Иванова и Влада Miravi.

Артисты поблагодарили военных и пожелали им крепкого здоровья, стойкости, верных товарищей и больше возможностей встречаться с близкими.

Поздравление для бойцов ВС РФ на СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

«Поверьте, мы никогда не забываем, что наши безопасность и спокойная жизнь являются следствием вашей верности, вашей отваги и готовности вставать на защиту тогда, когда это необходимо», — отметили участники поздравлений.