В районе Лимана Харьковской области уничтожили три штурмовые группы Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«Противник предпринял попытку контратаки тремя сводными штурмовыми группами 57-й и 58-й отдельной мотопехотных бригад на пикапах. В ходе комплексного огневого поражения все три группы уничтожены», — пишет «Северный ветер».

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