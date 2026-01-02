ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 января, 06:15

Российский разведчик Шадр похудел на 17 кг при выполнении боевого задания на СВО

Обложка © Telegram / «Шадринск ЗА Победу»

Обложка © Telegram / «Шадринск ЗА Победу»

Российский военный разведчик с позывным Шадр из Курганской области за три месяца пребывания на передовой в зоне специальной военной операции потерял 17 килограммов веса. Об этом сообщил Telegram-канал «Шадринск ЗА Победу».

Согласно информации, военнослужащий выполнял боевую задачу на передовой позиции в непосредственной близости от противника. Снабжение водой и продовольствием осуществлялось с помощью сброса грузов с беспилотных летательных аппаратов. За время этой сложной миссии он значительно похудел. В ходе операции разведчик был произведён в звание, получил ранение и в настоящее время проходит восстановление в госпитале.

Сам военный не склонен возвышать свой опыт. Как отмечается в публикации, он не считает свои действия чем-то исключительным и не видит в выполнении задания героизма, полагая, что просто добросовестно исполнял свой воинский долг.

Каждый 5-й кв. км Украины: Стало известно, сколько земли взяла под контроль Россия
Каждый 5-й кв. км Украины: Стало известно, сколько земли взяла под контроль Россия

Ранее российские вооружённые силы сообщили о нанесении удара по учебному центру операторов беспилотников ВСУ в Черниговской области. По данным российских силовых структур, в результате атаки, осуществлённой с использованием беспилотников «Герань-2», были уничтожены казармы, где находились украинские военнослужащие. Потери противника составили до взвода личного состава.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar