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Опубликовано 2 января, 07:10
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Сальдо назвал возможных виновников кровавого теракта в Хорлах

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о возможном участии боевиков-беспилотчиков из украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в ударе по Хорлам. По его словам, эти подразделения были переброшены в Херсон и могли совершить теракт в гостинице, а также нанести удар по гражданскому автомобилю в Тарасовке.

«На правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птах Мадьяра». Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта в Хорлах и удара по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребёнок, именно подразделение «Мадьяра» может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», — приводит РИА «Новости» слова Сальдо.

Подразделение «Птицы Мадьяра» («‎Птахи Мадьяра») считается одним из наиболее подготовленных и эффективных в составе ВСУ, специализируясь на операциях с применением беспилотников.

14 пострадавших остаются в больницах после кровавого удара ВСУ по Хорлам
14 пострадавших остаются в больницах после кровавого удара ВСУ по Хорлам

Ранее сообщалось, что число жертв теракта в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек. Среди погибших — двое несовершеннолетних. СК России возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Губернатор Сальдо доложил о трагедии Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, когда националисты сожгли заживо 48 человек.

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Наталья Демьянова
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