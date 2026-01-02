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Опубликовано 2 января, 08:05

В США заявили о срыве мирных переговоров после теракта ВСУ в Хорлах

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Жёсткий удар ВСУ по мирным жителям в Херсонской области может иметь фатальные последствия для дипломатии. Как заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, атака на кафе и гостиницу в селе Хорлы перечёркивает возможность мирных переговоров по Украине.

«Мирные переговоры срываются», написал Макгрегор в соцсети X.

Сальдо назвал возможных виновников кровавого теракта в Хорлах
Сальдо назвал возможных виновников кровавого теракта в Хорлах

Ранее сообщалось, что число жертв теракта в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек. Среди погибших — двое несовершеннолетних. СК России возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Губернатор Сальдо доложил о трагедии Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, когда националисты сожгли заживо 48 человек.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Алиса Хуссаин
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