В США заявили о срыве мирных переговоров после теракта ВСУ в Хорлах
Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Жёсткий удар ВСУ по мирным жителям в Херсонской области может иметь фатальные последствия для дипломатии. Как заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, атака на кафе и гостиницу в селе Хорлы перечёркивает возможность мирных переговоров по Украине.
«Мирные переговоры срываются», — написал Макгрегор в соцсети X.
Ранее сообщалось, что число жертв теракта в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек. Среди погибших — двое несовершеннолетних. СК России возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Губернатор Сальдо доложил о трагедии Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, когда националисты сожгли заживо 48 человек.
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