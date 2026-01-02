Жёсткий удар ВСУ по мирным жителям в Херсонской области может иметь фатальные последствия для дипломатии. Как заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, атака на кафе и гостиницу в селе Хорлы перечёркивает возможность мирных переговоров по Украине.