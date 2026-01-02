В США заявили о критической нехватке пехоты и проблемах ВСУ в Запорожской области
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Положение украинской армии на фронте продолжает ухудшаться, вынуждая её отступать на ключевых участках. К такому выводу, как сообщает CNN, приводит ситуация под Гуляйполем в Запорожской области.
Украинский офицер подтвердил интенсивность боёв, отметив, что российские войска действуют малыми пехотными группами, атакуя наименее защищённые позиции. Основными проблемами ВСУ называются острая нехватка живой силы, сложности с ротацией и тяжёлые потери в подразделениях территориальной обороны, которые вовремя не были отправлены на восстановление.
Аналитики отмечают, что украинская армия всё больше полагается на беспилотники, но в городской застройке их эффективность снижается. Также ситуацию усугубляет разрозненное управление и запоздалое прибытие резервов из-за приоритета других участков фронта.
В целом, ситуация под Гуляйполем отражает системный кризис ВСУ: растянутая линия фронта, дефицит солдат и необходимость делать жёсткий выбор между удержанием территорий и риском прорывов.
Ранее сообщалось, что украинское элитное подразделение «Волки да Винчи» находится в критическом положении в районе Гуляйполя. Бойцы формирования настаивают на срочном выводе из-под Верхней Терсы из-за катастрофического уровня потерь. В результате двух массированных ударов было ликвидировано более 40 военнослужащих этого подразделения, что и вынудило их требовать отступления.
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