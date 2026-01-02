Российские средства ПВО продемонстрировали высокую эффективность на этой неделе. Министерство обороны России сообщило об уничтожении 1662 украинских беспилотников самолётного типа за последние семь дней.

Кроме беспилотников, был сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Системы обороны также перехватили шесть управляемых авиабомб, две оперативно-тактические ракеты «Гром», три снаряда американской РСЗО HIMARS и две ракеты.

Ранее сообщалось, что российские войска на Купянском направлении отразили крупное контрнаступление ВСУ. Наибольшие потери ВСУ понесли при попытке прорыва с юга, где действовала 47-я мотострелковая дивизия. По имеющимся данным, за 29–30 декабря потери ВСУ превысили 1300 человек, большая часть из которых – на Купянском направлении.