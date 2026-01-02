ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 января, 09:25

Силы ПВО России сбили самолёт Су-27 и более 1,6 тысячи дронов ВСУ за неделю

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Российские средства ПВО продемонстрировали высокую эффективность на этой неделе. Министерство обороны России сообщило об уничтожении 1662 украинских беспилотников самолётного типа за последние семь дней.

Кроме беспилотников, был сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Системы обороны также перехватили шесть управляемых авиабомб, две оперативно-тактические ракеты «Гром», три снаряда американской РСЗО HIMARS и две ракеты.

ВС РФ поразили 154 объекта энергетики и дислокации ВСУ в Донбассе
ВС РФ поразили 154 объекта энергетики и дислокации ВСУ в Донбассе

Ранее сообщалось, что российские войска на Купянском направлении отразили крупное контрнаступление ВСУ. Наибольшие потери ВСУ понесли при попытке прорыва с юга, где действовала 47-я мотострелковая дивизия. По имеющимся данным, за 29–30 декабря потери ВСУ превысили 1300 человек, большая часть из которых – на Купянском направлении.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar