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Опубликовано 2 января, 09:37

ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За прошедшую неделю российские войска нанесли серию мощных ударов по предприятиям военной промышленности и ключевым инфраструктурным объектам Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«С 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что удары были ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам России. В результате поражены предприятия ВПК, объекты энергетического комплекса, транспортная и портовая инфраструктура, цеха по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства и подготовки ударных БПЛА, склады боеприпасов и горючего, а также пункты дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Новости СВО. ВС РФ обороняют Купянск и наступают на Константиновку, боевики ВСУ атаковали мирных жителей в Хорлах, 2 января
Новости СВО. ВС РФ обороняют Купянск и наступают на Константиновку, боевики ВСУ атаковали мирных жителей в Хорлах, 2 января

Ранее сообщалось о массированном ударе по объектам на Украине. Российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемой для нужд украинского военно-промышленного комплекса, а также склады боеприпасов, цеха по сборке дальних беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наёмников. Удары были нанесены в 154 районах с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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