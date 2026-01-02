ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине

За прошедшую неделю российские войска нанесли серию мощных ударов по предприятиям военной промышленности и ключевым инфраструктурным объектам Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«С 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что удары были ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам России. В результате поражены предприятия ВПК, объекты энергетического комплекса, транспортная и портовая инфраструктура, цеха по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства и подготовки ударных БПЛА, склады боеприпасов и горючего, а также пункты дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Ранее сообщалось о массированном ударе по объектам на Украине. Российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемой для нужд украинского военно-промышленного комплекса, а также склады боеприпасов, цеха по сборке дальних беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наёмников. Удары были нанесены в 154 районах с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.