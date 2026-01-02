Украинские войска на фронте всё активнее используют кустарно изготовленные взрывные устройства. Как сообщает сапёр группировки войск «Восток» с позывным Кот, основной причиной такой тенденции стал острый дефицит промышленных боеприпасов.

По его словам, противник на отдельных участках фронта применяет самодельные мины в значительных количествах. Подобные устройства характеризуются большим разнообразием конструкций и встречаются практически повсеместно.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что в подобных условиях инженерные подразделения, такие как сапёры 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии, работают практически безостановочно. Их задача — расчистка проходов для продвижения штурмовых отрядов и бронетехники.

Для нейтрализации минных полей применяется комбинированная тактика. В ход идут как классические методы разминирования с помощью сапёрных щупов и накладных зарядов, так и современные технологические решения.

Особое внимание уделяется использованию беспилотных летательных аппаратов. Дроны, оснащённые системами для точечного сброса боеприпасов, позволяют уничтожать мины и самодельные взрывные устройства дистанционно. Это значительно снижает риски для жизни военнослужащих и ускоряет выполнение поставленных задач.