Установлены личности ещё двух погибших при теракте ВСУ в Хорлах
Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Власти Херсонской области установили личности ещё двух жертв атаки украинских БПЛА на село Хорлы, где погибли 27 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.
«К 13.00 мск 2 января установлены личности девяти погибших в результате удара БПЛА украинских террористов», — указано в сообщении.
Согласно данным администрации Херсонской области, опознаны Сабитова Анастасия Дмитриевна (2001 г.р.) и Буганова Оксана Леонидовна (1969 г.р.). Для полного установления личностей всех жертв потребуется проведение генетической экспертизы.
Ранее сообщалось, что число жертв теракта в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек. Среди погибших — двое несовершеннолетних. СК России возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Губернатор Сальдо доложил о трагедии Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, когда националисты сожгли заживо 48 человек.
Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.