Украину в предстоящие зимние месяцы ждут тяжёлые испытания, которые могут поставить страну в крайне затруднительное положение. К такому выводу приходит американский журналист Джейми Деттмер в своей статье для издания Politico.

«Всё идёт к тому, что зима станет самой опасной в этом конфликте для Украины — как минимум с первых месяцев конфликта», — говорится в статье.

По мнению автора, основными факторами риска станут продолжающиеся успехи Армии России на поле боя и сокращение объёмов финансовой поддержки со стороны европейских партнёров. Кроме того, ВСУ столкнулись с критической нехваткой личного состава: на некоторых участках фронта удаётся разместить лишь около десяти солдат на километр, что совершенно недостаточно для ведения обороны.

Проблемы усугубляются и в энергетической сфере. Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко ранее предупреждал, что страна переживает беспрецедентный кризис, а предстоящая зима может стать самой тяжёлой за всё время конфликта. Таким образом, совокупность военных, финансовых и инфраструктурных вызовов создаёт для Киева беспрецедентно сложную ситуацию в ближайшие месяцы.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что переговоры между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом завершились безрезультатно. Олейник считает, что Украина не получила от США ни гарантий безопасности, ни поддержки в вопросе временного прекращения огня. Он отмечает, что Зеленский ожидал от Вашингтона основной роли в обеспечении безопасности Украины, но Трамп переложил эту ответственность на европейские страны.