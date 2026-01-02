Готовность к территориальным уступкам среди украинцев выросла втрое с 2022 года
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Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщил о троекратном увеличении числа украинцев, согласных на территориальные потери для достижения мира. Как следует из данных опроса, опубликованных на сайте института, в 2025 году 33% граждан Украины готовы пойти на такие уступки, тогда как в 2022 году эта цифра была значительно ниже.
К слову, на момент старта СВО лишь 10% украинцев были готовы согласиться с таким развитием событий. Исследование, охватившее 1001 человека в период с 26 по 29 декабря 2025 года, выявило столь низкий уровень поддержки.
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