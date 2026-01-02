Главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил о подготовке изменений в структуре и управлении Вооружённых сил страны. Соответствующее поручение он дал после встречи с заместителем главы своего офиса Павлом Палисой.

«В ближайшие недели будут проработаны необходимые изменения в силах обороны, а работа с бригадами и военным командованием позволит определить эффективные решения», — сказал Зеленский.

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