Зеленский анонсировал реформы в ВСУ для «эффективных решений»
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Главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил о подготовке изменений в структуре и управлении Вооружённых сил страны. Соответствующее поручение он дал после встречи с заместителем главы своего офиса Павлом Палисой.
«В ближайшие недели будут проработаны необходимые изменения в силах обороны, а работа с бригадами и военным командованием позволит определить эффективные решения», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предложил главе ГУР Украины Кириллу Буданову* возглавить его администрацию. Как пояснил киевский главарь, это назначение связано с необходимостью усилить концентрацию на вопросах безопасности, развитии оборонного потенциала и ведении дипломатических переговоров. Позже Буданов* подтвердил, что принял предложение и согласился занять должность руководителя офиса Зеленского.
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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.