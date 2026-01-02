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Опубликовано 2 января, 17:21
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Минобороны России опровергло заявления Киева о «ракетном ударе» по Харькову

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Zhupanenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Zhupanenko

Минобороны России опровергло информацию Киева о якобы ракетном ударе по Харькову в пятницу, 2 января. По данным ведомства, эти сообщения не соответствуют реальности

«Информация о якобы нанесённом 2 января ударе по городу Харькову не соответствует действительности. Вооружённые силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова», — подчеркнули в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, анализ видеоматериалов показывает, что эпицентр взрыва находился в торговом центре «Персона», где с высокой степенью вероятности произошла детонация боеприпасов, хранившихся там Вооружёнными силами Украины.

Также в ведомстве добавили, что заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от совершённого ВСУ теракта в Хорлах.

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Тем временем до 28 увеличилось число погибших в результате теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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Наталья Демьянова
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