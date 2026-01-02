Минобороны России опровергло заявления Киева о «ракетном ударе» по Харькову

Минобороны России опровергло информацию Киева о якобы ракетном ударе по Харькову в пятницу, 2 января. По данным ведомства, эти сообщения не соответствуют реальности

«Информация о якобы нанесённом 2 января ударе по городу Харькову не соответствует действительности. Вооружённые силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова», — подчеркнули в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, анализ видеоматериалов показывает, что эпицентр взрыва находился в торговом центре «Персона», где с высокой степенью вероятности произошла детонация боеприпасов, хранившихся там Вооружёнными силами Украины.

Также в ведомстве добавили, что заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от совершённого ВСУ теракта в Хорлах.