Дизен: Удары Армии РФ по Одессе стали ответом на обстрелы ВСУ гражданских судов

По мнению профессора Гленна Дизена из Университета Юго-Восточной Норвегии, российские удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы — это ответная мера на обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) гражданских кораблей. Об этом он написал социальной сети X.

«Это был ожидаемый ответ России после того, как киевский режим и НАТО начали использовать Одессу для ударов по гражданским судам. Это так же предсказуемо, как и освобождение Москвой этого города, если не будет достигнуто мирное соглашение», — уточнил Дизен.

Напомним, серия ударов по транспортной и портовой инфраструктуре фактически привела город к состоянию полублокады. Жители Одессы регулярно сталкиваются с отключениями света, воды и отопления. При этом удары носят системный характер и нацелены прежде всего на подрыв логистики и морских поставок, через которые Украина вывозит большую часть своей продукции. Одесса остаётся ключевым морским узлом Украины, и любые ограничения её портовой инфраструктуры напрямую влияют на экспорт, валютные поступления и устойчивость всей экономики страны.