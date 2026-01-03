Вооружённые Силы Российской Федерации провели масштабную операцию по нанесению ударов по ключевой инфраструктуре противника. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удары были нанесены по 156 районам.

Согласно сводке военного ведомства, в ходе операции применялись средства оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также силы ракетных войск и артиллерии. Основными целями стали объекты энергетического и портового комплексов, которые, по данным Минобороны, задействованы в интересах украинских вооружённых формирований и ВПК.

Кроме того, были поражены места сборки и хранения беспилотников дальнего радиуса действия, одна из радиолокационных станций противовоздушной обороны, а также пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Также ранее на Запорожском направлении был нанесён серьёзный удар по одному из наиболее подготовленных формирований украинской армии. Как сообщает советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, под атаку попал взвод элитных украинских боевиков «Волки да Винчи». В результате удара значительная часть этого взвода была уничтожена.