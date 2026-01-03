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Опубликовано 3 января, 10:13

Армия России поразила используемые в интересах ВСУ объекты портовой инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arkady Zakharov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arkady Zakharov

Вооружённые Силы Российской Федерации провели масштабную операцию по нанесению ударов по ключевой инфраструктуре противника. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удары были нанесены по 156 районам.

Согласно сводке военного ведомства, в ходе операции применялись средства оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также силы ракетных войск и артиллерии. Основными целями стали объекты энергетического и портового комплексов, которые, по данным Минобороны, задействованы в интересах украинских вооружённых формирований и ВПК.

Кроме того, были поражены места сборки и хранения беспилотников дальнего радиуса действия, одна из радиолокационных станций противовоздушной обороны, а также пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

В Запорожской области в сентябре в плен попали пять офицеров украинской военной разведки
В Запорожской области в сентябре в плен попали пять офицеров украинской военной разведки

Также ранее на Запорожском направлении был нанесён серьёзный удар по одному из наиболее подготовленных формирований украинской армии. Как сообщает советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, под атаку попал взвод элитных украинских боевиков «Волки да Винчи». В результате удара значительная часть этого взвода была уничтожена.

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Виталий Приходько
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