Количество погибших при кровавой атаке ВСУ на Хорлы увеличилось до 29
Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Число погибших в результате удара ВСУ по селу Хорлы в Херсонской области в ночь на 1 января достигло 29 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По её данным, среди жертв есть двое детей, а общее число пострадавших составляет не менее 60 человек.
Для идентификации жертв проводятся генетические экспертизы, на данный момент уже установлены личности 12 погибших. Следствием назначено 70 судебных экспертиз, включая медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Допросы потерпевших и свидетелей планируется завершить в течение двух дней.
«Следственным комитетом России в кратчайшие сроки будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления против мирного населения, и все представители вооружённых формирований Украины, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание», — отметила представитель СК РФ.
Напомним, в новогоднюю ВСУ совершили три атаки на кафе и отель в селе Хорлы Херсонской области с помощью дронов. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, один из беспилотников нёс боезаряд мощностью около 20 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, губернатор не исключил причастности британских спецслужб к организации удара. СК РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о теракте.
Life.ru оперативно следит за событиями вокруг удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области. Важнейшая информация по данной теме — в соответствующем разделе.