Число погибших в результате удара ВСУ по селу Хорлы в Херсонской области в ночь на 1 января достигло 29 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По её данным, среди жертв есть двое детей, а общее число пострадавших составляет не менее 60 человек.

Для идентификации жертв проводятся генетические экспертизы, на данный момент уже установлены личности 12 погибших. Следствием назначено 70 судебных экспертиз, включая медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические. Допросы потерпевших и свидетелей планируется завершить в течение двух дней.

«Следственным комитетом России в кратчайшие сроки будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления против мирного населения, и все представители вооружённых формирований Украины, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание», — отметила представитель СК РФ.