ВСУ атаковали сдающихся в плен сослуживцев в Днепропетровской области

Украинские беспилотники в Днепропетровской области атаковали группу сдавшихся в плен солдат ВСУ, включая рассказчика, заявил военнопленный Юрий Коновалов. По его словам, сослуживцы видели, что это свои, но намеренно атаковали группу, в которой находился и он сам.

«Это наш Mavic. Он видел, что это мы в скотче красном, связанные сзади руки, без курток», — цитирует пленного РИА «Новости».

Ранее боец ВСУ Владимир Литкин, взятый в плен под Красноармейском, сделал шокирующее заявление. Он рассказал, что его боевого товарища убил украинский беспилотник в тот момент, когда они сдавались российским войскам.