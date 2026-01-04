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Опубликовано 4 января, 08:26

ВСУ атаковали сдающихся в плен сослуживцев в Днепропетровской области

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Украинские беспилотники в Днепропетровской области атаковали группу сдавшихся в плен солдат ВСУ, включая рассказчика, заявил военнопленный Юрий Коновалов. По его словам, сослуживцы видели, что это свои, но намеренно атаковали группу, в которой находился и он сам.

«Это наш Mavic. Он видел, что это мы в скотче красном, связанные сзади руки, без курток», — цитирует пленного РИА «Новости».

Ранее боец ВСУ Владимир Литкин, взятый в плен под Красноармейском, сделал шокирующее заявление. Он рассказал, что его боевого товарища убил украинский беспилотник в тот момент, когда они сдавались российским войскам.

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Борис Эльфанд
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