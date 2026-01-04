Силы ПВО России сбили 210 вражеских беспилотников самолётного типа

Кроме того, с момента начала специальной военной операции были ликвидированы: 670 летательных аппаратов, включая самолёты, 283 вертолёта, 107 213 беспилотников, 642 комплекса зенитных ракет, 26 895 танков и прочей бронетехники для ведения боевых действий, 1 636 реактивных систем залпового огня, 32 372 артиллерийских орудия и миномёта, а также 50 778 единиц специальной автотехники военного назначения.

Ранее сообщалось, что утром средствами противовоздушной обороны была отражена массовая воздушная атака. В ходе неё за два часа — с 7:00 до 9:00 по московскому времени — были перехвачены и сбиты 42 украинских беспилотника самолётного типа. Наибольшее количество целей было уничтожено в небе над Рязанской (12 БПЛА) и Белгородской (11 БПЛА) областями.