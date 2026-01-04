ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 января, 09:26

Силы ПВО России сбили 210 вражеских беспилотников самолётного типа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Силы российской противовоздушной обороны уничтожили 210 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Такие данные озвучило Министерство обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 210 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», проинформировали в ведомстве.

Кроме того, с момента начала специальной военной операции были ликвидированы: 670 летательных аппаратов, включая самолёты, 283 вертолёта, 107 213 беспилотников, 642 комплекса зенитных ракет, 26 895 танков и прочей бронетехники для ведения боевых действий, 1 636 реактивных систем залпового огня, 32 372 артиллерийских орудия и миномёта, а также 50 778 единиц специальной автотехники военного назначения.

Двое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области
Двое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области

Ранее сообщалось, что утром средствами противовоздушной обороны была отражена массовая воздушная атака. В ходе неё за два часа — с 7:00 до 9:00 по московскому времени — были перехвачены и сбиты 42 украинских беспилотника самолётного типа. Наибольшее количество целей было уничтожено в небе над Рязанской (12 БПЛА) и Белгородской (11 БПЛА) областями.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar