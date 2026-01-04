ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 января, 09:30

Армия России за сутки поразила цеха производства БПЛА и склады боеприпасов ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В результате масштабной операции российские военные вывели из строя ключевые объекты, связанные с производством и применением украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что также были поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 156 районах.

Новости СВО. ВС РФ наступают на Славянск, освобождено Бондарное, поражение 119-й бригады ВСУ, у Украины появится новый министр обороны, 4 января
Новости СВО. ВС РФ наступают на Славянск, освобождено Бондарное, поражение 119-й бригады ВСУ, у Украины появится новый министр обороны, 4 января

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по энергетическим объектам, обслуживающим украинский военно-промышленный комплекс, а также по местам временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников в 154 районах. В ведомстве уточнили, что для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, которые поразили склады боеприпасов, цеха по сборке дальних беспилотных летательных аппаратов и другие цели.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar