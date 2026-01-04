Армия России за сутки поразила цеха производства БПЛА и склады боеприпасов ВСУ

В результате масштабной операции российские военные вывели из строя ключевые объекты, связанные с производством и применением украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что также были поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 156 районах.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по энергетическим объектам, обслуживающим украинский военно-промышленный комплекс, а также по местам временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников в 154 районах. В ведомстве уточнили, что для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, которые поразили склады боеприпасов, цеха по сборке дальних беспилотных летательных аппаратов и другие цели.