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Опубликовано 5 января, 09:53

Армия РФ ударила по «мозгам» украинской армии: уничтожены цеха дронов и центры подготовки

Российские войска поразили предприятия ВПК и центры дронов на Украине

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российская армия нанесла масштабный удар по украинской военной промышленности. Целями стали ключевые объекты, от которых зависит производство дальних беспилотников. Об этом 5 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как сообщило оборонное ведомство, за сутки поражены предприятия ВПК, инфраструктура аэродромов, цеха сборки дронов и даже центр, где готовят операторов для них. Удары также пришлись по местам дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

В ведомстве заявили, что для ударов применялась оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Всего воздействие оказано по целям в 148 районах, что указывает на масштабность операции.

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Никита Никонов
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