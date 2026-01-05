«Величайший грех»: Стало известно, почему обидчивый Трамп отказался поддержать лидера оппозиции Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп не планирует оказывать политическую поддержку венесуэльской оппозиционерке, экс-депутату и лауреату Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо, поскольку она не отказалась от своей награды в его пользу. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает газета The Washington Post.

«Если бы она отказалась и сказала, что не может её принять, потому что она принадлежит Дональду Трампу, она бы сегодня уже была президентом Венесуэлы», — подчеркнул источник издания.

Хотя Мачадо в своей речи посвятила премию Трампу, политик счёл её нежелание уступить саму медаль «величайшим грехом». При этом его критические замечания в адрес венесуэльской оппозиции застали Мачадо и её сторонников врасплох. Теперь они наблюдают, как будет выстраиваться взаимодействие США с исполняющей обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес.

Напомним, Трамп мечтает о Нобелевской премии мира и постоянно хвастается своими миротворческими миссиями. Однако в прошлом году награда не досталась республиканцу — её получила 58-летняя Мария Мачадо, известная противница президента Венесуэлы Николаса Мадуро.