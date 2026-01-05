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Опубликовано 5 января, 13:07

«Величайший грех»: Стало известно, почему обидчивый Трамп отказался поддержать лидера оппозиции Венесуэлы

WP: Трамп не поддерживает Мачадо из-за её отказа уступить Нобелевскую премию

Обложка © Gettyimages / Anna Moneymaker, © ТАСС / OLE BERG-RUSTEN / POOL

Обложка © Gettyimages / Anna Moneymaker, © ТАСС / OLE BERG-RUSTEN / POOL

Президент США Дональд Трамп не планирует оказывать политическую поддержку венесуэльской оппозиционерке, экс-депутату и лауреату Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо, поскольку она не отказалась от своей награды в его пользу. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает газета The Washington Post.

«Если бы она отказалась и сказала, что не может её принять, потому что она принадлежит Дональду Трампу, она бы сегодня уже была президентом Венесуэлы», — подчеркнул источник издания.

Трамп усомнился, что новым лидером Венесуэлы станет оппозиционерка Мария Мачадо
Трамп усомнился, что новым лидером Венесуэлы станет оппозиционерка Мария Мачадо

Хотя Мачадо в своей речи посвятила премию Трампу, политик счёл её нежелание уступить саму медаль «величайшим грехом». При этом его критические замечания в адрес венесуэльской оппозиции застали Мачадо и её сторонников врасплох. Теперь они наблюдают, как будет выстраиваться взаимодействие США с исполняющей обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес.

Напомним, Трамп мечтает о Нобелевской премии мира и постоянно хвастается своими миротворческими миссиями. Однако в прошлом году награда не досталась республиканцу — её получила 58-летняя Мария Мачадо, известная противница президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Власти Венесуэлы создали комиссию по освобождению Мадуро и его жены
Власти Венесуэлы создали комиссию по освобождению Мадуро и его жены

Как сообщал Life.ru, в результате атаки США на Венесуэлу Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В МИД РФ осудили акт вооружённой агрессии Вашингтона. Руководство ЕС уверено, что Мадуро был нелегитимен и сам виноват в нападении США. Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут управлять Венесуэлой до «разумного перехода власти», а Мадуро столкнётся с мощью американского правосудия. Позже появилось видео с венесуэльским политиком в штаб-квартире управления по борьбе с наркотиками в США.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

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Борис Эльфанд
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