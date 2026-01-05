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Опубликовано 5 января, 11:17

Силы ПВО ВС РФ за сутки сбили 356 дронов ВСУ и три ракеты HIMARS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popsuievych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popsuievych

За последние сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили 356 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, три авиабомбы и три ракеты системы HIMARS. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 356 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — подчеркнули в МО РФ.

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Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три беспилотника ВСУ над регионами России. По данным МО РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены два дрона над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один БПЛА — над территорией Рязанской области.

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Борис Эльфанд
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