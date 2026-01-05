NYT: Украина столкнулась с вакуумом власти после российских ударов по энергетике

Украина оказалась в состоянии вакуума власти в последние недели, что усугубляется ударами ВС РФ по энергетической инфраструктуре, пишет New York Times. Издание отмечает, что на фоне массовых отключений электроэнергии в стране отсутствовали ключевые фигуры: не было министра энергетики, министра юстиции (вследствие коррупционного скандала), а также главы офиса президента, который мог бы вести переговоры с США.

«В стране в условиях массовых отключений электроэнергии <…> отсутствовал министр энергетики. Не было и министра юстиции — из-за разгоревшегося коррупционного скандала. Не говоря уже о главе офиса президента, который мог бы вести переговоры с США», — указано в публикации.

Как сообщается в публикации, власти Киева рассчитывали на скорое кадровое обновление в министерствах, но потенциальные претенденты на должности уклоняются от них, осознавая колоссальную ответственность, особенно на фоне атак ВС РФ по украинской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что ситуация с энергоснабжением на Украине не улучшится до конца зимы. По словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, веерные отключения электричества в большинстве регионов продлятся до начала марта.