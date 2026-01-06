В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв

Ранее Life.ru сообщал, что в Харькове прогремело пять взрывов, есть значительные повреждения энергетики. Кроме того, такие взрывы прогремели в Днепропетровске, Чернигове, Харькове, Николаеве, Полтаве, Киевской области и на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области.