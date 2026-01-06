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Опубликовано 6 января, 08:08

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошёл взрыв. Об инциденте пишут украинские информационные агентства.

Никаких дополнительных деталей о происшествии предоставлено не было.

Армия России массово атаковала украинскую энергетику и военные объекты
Армия России массово атаковала украинскую энергетику и военные объекты

Ранее Life.ru сообщал, что в Харькове прогремело пять взрывов, есть значительные повреждения энергетики. Кроме того, такие взрывы прогремели в Днепропетровске, Чернигове, Харькове, Николаеве, Полтаве, Киевской области и на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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