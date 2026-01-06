От штрафов за борщевик до изъятия земли: Что ждёт дачников по новым правилам с 2026 года

С 2026 года для владельцев загородных участков вступают в силу новые правила, которые касаются использования земли, налогообложения и содержания территории. Об этом в интервью RG.ru рассказал депутат Госдумы от Московской области Никита Чаплин.

Ключевые изменения:

Ответственность за неиспользуемую землю: Собственникам, которые не используют участки для садоводства или дачного строительства более трёх лет, грозит административная ответственность. Штраф составит от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей. В отдельных случаях возможно принудительное изъятие земли через суд.

Льготный тариф на электроэнергию: Для зарегистрированных жилых домов в садоводческих товариществах (СНТ) планируется ввести понижающий коэффициент 0,7 к действующим тарифам.

Расширение полномочий муниципалитетов: Рассматривается инициатива о включении СНТ, граничащих с населёнными пунктами, в их состав. Это позволит решать вопросы инфраструктуры (дороги, освещение, вывоз мусора) за счёт муниципальных бюджетов.

Борьба с сорняками: С марта 2026 года у владельцев появится обязанность бороться с опасными сорняками, такими как борщевик Сосновского. За нарушение предусмотрен штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Уточнение по регистрации построек: Регистрация в Росреестре будет обязательна только для капитальных объектов с фундаментом, подключением к коммуникациям и невозможностью перемещения без ущерба (дома, бани, капитальные гаражи). Временные и лёгкие постройки регистрировать не нужно.

По прогнозам экспертов, в 2026 году спрос на загородную недвижимость может вырасти на 15%, а цены — на 10–12%.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируется подготовить законопроект, обязывающий устанавливать газоанализаторы в жилых помещениях. Предполагается, что механизм оплаты будет работать по аналогии с энергосервисными контрактами: стоимость оборудования будет включена в квитанции и выплачиваться частями. Цена индивидуального прибора составляет менее тысячи рублей, а в ряде муниципалитетов возможна частичная компенсация расходов.