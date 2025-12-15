Семейное тепло важнее всего: Как безопасно украсить дачу для волшебных праздников

Депутат Государственной думы Никита Чаплин дал рекомендации по организации безопасного и уютного новогоднего праздника на загородном участке. Свои советы он озвучил в беседе с Life.ru, уделив особое внимание выбору и установке главного символа торжества — ёлке.

Встречать Новый год в заснеженном доме — это особая традиция для многих семей. Что касается живой ели, то здесь важно подходить к вопросу ответственно. Если вы решили купить дерево, делайте это только в официальных местах продажи, где можно проверить документы, подтверждающие, что ель выращена специально для праздников, а не срублена в ближайшем лесу. Никита Чаплин Депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья

Парламентарий подчеркнул важность соблюдения правил пожарной безопасности, учитывая деревянные загородные дома. Он указал, что живая хвоя представляет собой повышенную опасность, особенно если высохла и начала осыпаться. По этой причине Чаплин настоятельно рекомендовал отказаться от использования украшений в виде настоящих свечей. Все гирлянды должны быть исправными, а лучше всего использовать специальные уличные украшения для фасада дома и деревьев в саду. Кроме того, размещать лесную красавицу стоит на значительном расстоянии от печей, каминов и электрообогревателей.

«Сейчас многие выбирают искусственные ели или делают тематический декор из подручных материалов — шишек, веток, деревянных фигур. Это и безопаснее, и практичнее. Такую композицию можно собрать прямо на участке, она простоит все праздники и не осыплется. А после праздников украшения легко убрать до следующего года», — отметил он.

Отдельно Чаплин выделил и другой способ, если хочется ощущать запах хвои. Можно приобрести небольшое дерево в горшке, а после праздников акклиматизировать и высадить в саду, внеся тем самым вклад в озеленение. Тем не менее этот процесс требует предварительного изучения правил зимней пересадки хвойных растений.

«Хочу пожелать всем дачникам счастливых праздников. Главное — это атмосфера семейного тепла и радости, а не просто дерево в углу. Подойдите к украшению своей дачи творчески, соблюдайте меры предосторожности, и тогда новогодние каникулы на природе подарят вам только приятные впечатления и силы для будущего сезона», — подытожил Чаплин.

Ранее эксперт рассказал, что новогодние украшения могут создать не только праздничную атмосферу, но и стать источником аллергенов, если не соблюдать определённые меры предосторожности. Живая ёлка, несмотря на приятный хвойный аромат, может содержать на ветвях пыльцу, смолы или микрочастицы, способные спровоцировать аллергическую реакцию. Для минимизации рисков следует тщательно промыть дерево или вытряхнуть его на улице перед тем, как занести в дом.