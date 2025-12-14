Эти ёлочные игрушки времён СССР категорически нельзя вешать на ёлку — они радиоактивны!

Новый год на носу, и многие из нас лезут на антресоли за коробкой с бабушкиными ёлочными украшениями. Стеклянные шарики, шишки, сосульки — всё это пахнет детством и создаёт неповторимую атмосферу праздника. Но что если среди этих милых сердцу вещиц затаился настоящий враг?

Мы выяснили, что некоторые советские ёлочные игрушки 1950-х годов покрыты радиоактивной краской с солями радия-226. И это не страшилка из Интернета, а научный факт. Мягкое волшебное свечение узоров на старых стеклянных шарах обеспечивалось веществом, которое сегодня вызывает ужас у специалистов по радиационной безопасности. Превышение естественного фона рядом с такими игрушками может достигать от ста до тысячи раз! Мы разобрались, как распознать опасные украшения и что делать, если они завалялись у вас дома.

Светящаяся краска смерти: как радий попал на ёлку

Светящиеся советские игрушки на ёлку содержат радий и опасны для здоровья. Фото © mydozimetr.ru

В середине прошлого века учёные ещё не до конца понимали опасность радиоактивного излучения. Радий казался волшебным элементом, который можно добавлять куда угодно. Светосостав постоянного действия активно использовали в военной технике, часовой промышленности и, как ни странно, в производстве ёлочных украшений.

Принцип работы был прост: альфа-частицы от распада радия-226 вызывали свечение кристаллов сульфида цинка и игрушка начинала мерцать в темноте зеленоватым или красновато-оранжевым светом. Представьте: гаснет свет, а на вашей ёлке словно россыпь звёзд! Это было невероятно красиво и празднично. Родители не знали, что эти «звёзды» медленно облучают их детей. Завод выпускал краску «от всей души», не жалея радия, и мощность излучения от некоторых экземпляров достигала десятков миллирентген в час.

Трагедия «радиевых девушек»: урок, который человечество выучило слишком поздно

История радиевых красок уходит корнями в 1920-е годы, когда в США работницы часовых фабрик расписывали циферблаты светящимся составом. Девушки облизывали кисточки, чтобы заострить кончик, а некоторые ради забавы красили себе ногти и зубы волшебной краской. Результат оказался катастрофическим: у работниц начали разрушаться челюсти, выпадать зубы, кости становились хрупкими как стекло. Болезнь получила название «радиевая челюсть». Около четырёх тысяч человек пострадали от облучения, многие погибли от онкологических заболеваний.

В СССР эту информацию либо не знали, либо предпочитали игнорировать, и светящиеся краски продолжали использовать вплоть до 1960-х годов. Причём если часы и приборы имели хоть какую-то защиту в виде стекла или латунного корпуса, то ёлочные игрушки были абсолютно беззащитны.

Три фактора смерти: почему старые игрушки опасны даже сейчас

Какие ёлочные украшения из СССР нельзя вешать на ёлку. Фото © mydozimetr.ru

Радиоактивные ёлочные украшения несут тройную угрозу здоровью. Первый фактор очевиден: гамма-излучение, которое воздействует на организм даже на расстоянии. Мощность дозы от некоторых экземпляров превышает 10 000 микрорентген в час, что в сотни раз выше допустимой нормы. Второй фактор ещё опаснее: краска на старых игрушках не была защищена никаким покрытием и со временем начала осыпаться. Частицы светомассы остаются на руках, попадают в воздух, оседают на мебели. При попадании внутрь организма альфа-частицы буквально «выжигают» клетки.

Третий фактор самый коварный: радий-226 при распаде превращается в радон-222, радиоактивный газ без цвета и запаха. Он накапливается в непроветриваемых помещениях и незаметно отравляет воздух. А в цепочке распада радия присутствует ещё и печально известный полоний-210.

Как распознать опасную игрушку среди бабушкиного наследства

Вероятность встретить радиоактивную ёлочную игрушку сегодня невелика, но она не равна нулю. Особенно если у вас сохранились украшения 1950-х годов от старших родственников. Обратите внимание на несколько признаков: Во-первых, возраст: опасные игрушки выпускались преимущественно в середине прошлого века.

возраст: опасные игрушки выпускались преимущественно в середине прошлого века. Во-вторых, следы жёлто-зелёной краски: именно такой цвет имел светосостав постоянного действия.

следы жёлто-зелёной краски: именно такой цвет имел светосостав постоянного действия. В-третьих, свечение в темноте: если старая игрушка до сих пор светится зеленоватым или красноватым светом, это серьёзный повод для беспокойства.

Впрочем, даже если свечение уже угасло, опасность не исчезла. Единственный надёжный способ проверки — бытовой дозиметр. Поднесите прибор к украшению: если показания резко возрастают, от игрушки нужно избавляться.

Что делать с радиоактивной ёлочной игрушкой и как защитить семью

Опасные ёлочные игрушки с радиацией: как защитить семью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Satakorn

Допустим, вы обнаружили подозрительную игрушку или у вас нет возможности проверить бабушкины украшения дозиметром. Что предпринять? Для начала изолируйте подозрительные предметы: положите их в плотный полиэтиленовый пакет и уберите подальше от жилых помещений. Ни в коем случае не разбивайте игрушки: осколки и пыль только увеличат заражение. Не выбрасывайте их в обычный мусор. В идеале нужно связаться с местными службами, которые занимаются утилизацией радиоактивных отходов. Если вы держали игрушки в руках, тщательно вымойте руки с мылом и протрите влажной тряпкой место, где они лежали. Тряпку после этого лучше выбросить. И самое главное: хорошо проветрите помещение, чтобы избавиться от возможного скопления радона.