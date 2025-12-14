Эти ёлочные игрушки времён СССР категорически нельзя вешать на ёлку — они радиоактивны!
Оглавление
Светящиеся советские ёлочные игрушки могут быть смертельно опасны. Life.ru выяснил, как распознать радиоактивные украшения и что с ними делать.
Радиоактивные ёлочные игрушки СССР: как распознать опасные украшения. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa © Gemini Nano Banana
Новый год на носу, и многие из нас лезут на антресоли за коробкой с бабушкиными ёлочными украшениями. Стеклянные шарики, шишки, сосульки — всё это пахнет детством и создаёт неповторимую атмосферу праздника. Но что если среди этих милых сердцу вещиц затаился настоящий враг?
Мы выяснили, что некоторые советские ёлочные игрушки 1950-х годов покрыты радиоактивной краской с солями радия-226. И это не страшилка из Интернета, а научный факт. Мягкое волшебное свечение узоров на старых стеклянных шарах обеспечивалось веществом, которое сегодня вызывает ужас у специалистов по радиационной безопасности. Превышение естественного фона рядом с такими игрушками может достигать от ста до тысячи раз! Мы разобрались, как распознать опасные украшения и что делать, если они завалялись у вас дома.
Светящаяся краска смерти: как радий попал на ёлку
Светящиеся советские игрушки на ёлку содержат радий и опасны для здоровья. Фото © mydozimetr.ru
В середине прошлого века учёные ещё не до конца понимали опасность радиоактивного излучения. Радий казался волшебным элементом, который можно добавлять куда угодно. Светосостав постоянного действия активно использовали в военной технике, часовой промышленности и, как ни странно, в производстве ёлочных украшений.
Принцип работы был прост: альфа-частицы от распада радия-226 вызывали свечение кристаллов сульфида цинка и игрушка начинала мерцать в темноте зеленоватым или красновато-оранжевым светом. Представьте: гаснет свет, а на вашей ёлке словно россыпь звёзд! Это было невероятно красиво и празднично. Родители не знали, что эти «звёзды» медленно облучают их детей. Завод выпускал краску «от всей души», не жалея радия, и мощность излучения от некоторых экземпляров достигала десятков миллирентген в час.
Трагедия «радиевых девушек»: урок, который человечество выучило слишком поздно
История радиевых красок уходит корнями в 1920-е годы, когда в США работницы часовых фабрик расписывали циферблаты светящимся составом. Девушки облизывали кисточки, чтобы заострить кончик, а некоторые ради забавы красили себе ногти и зубы волшебной краской. Результат оказался катастрофическим: у работниц начали разрушаться челюсти, выпадать зубы, кости становились хрупкими как стекло. Болезнь получила название «радиевая челюсть». Около четырёх тысяч человек пострадали от облучения, многие погибли от онкологических заболеваний.
В СССР эту информацию либо не знали, либо предпочитали игнорировать, и светящиеся краски продолжали использовать вплоть до 1960-х годов. Причём если часы и приборы имели хоть какую-то защиту в виде стекла или латунного корпуса, то ёлочные игрушки были абсолютно беззащитны.
Три фактора смерти: почему старые игрушки опасны даже сейчас
Какие ёлочные украшения из СССР нельзя вешать на ёлку. Фото © mydozimetr.ru
Радиоактивные ёлочные украшения несут тройную угрозу здоровью. Первый фактор очевиден: гамма-излучение, которое воздействует на организм даже на расстоянии. Мощность дозы от некоторых экземпляров превышает 10 000 микрорентген в час, что в сотни раз выше допустимой нормы. Второй фактор ещё опаснее: краска на старых игрушках не была защищена никаким покрытием и со временем начала осыпаться. Частицы светомассы остаются на руках, попадают в воздух, оседают на мебели. При попадании внутрь организма альфа-частицы буквально «выжигают» клетки.
Третий фактор самый коварный: радий-226 при распаде превращается в радон-222, радиоактивный газ без цвета и запаха. Он накапливается в непроветриваемых помещениях и незаметно отравляет воздух. А в цепочке распада радия присутствует ещё и печально известный полоний-210.
Как распознать опасную игрушку среди бабушкиного наследства
Вероятность встретить радиоактивную ёлочную игрушку сегодня невелика, но она не равна нулю. Особенно если у вас сохранились украшения 1950-х годов от старших родственников. Обратите внимание на несколько признаков:
- Во-первых, возраст: опасные игрушки выпускались преимущественно в середине прошлого века.
- Во-вторых, следы жёлто-зелёной краски: именно такой цвет имел светосостав постоянного действия.
- В-третьих, свечение в темноте: если старая игрушка до сих пор светится зеленоватым или красноватым светом, это серьёзный повод для беспокойства.
Впрочем, даже если свечение уже угасло, опасность не исчезла. Единственный надёжный способ проверки — бытовой дозиметр. Поднесите прибор к украшению: если показания резко возрастают, от игрушки нужно избавляться.
Что делать с радиоактивной ёлочной игрушкой и как защитить семью
Опасные ёлочные игрушки с радиацией: как защитить семью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Satakorn
Допустим, вы обнаружили подозрительную игрушку или у вас нет возможности проверить бабушкины украшения дозиметром. Что предпринять? Для начала изолируйте подозрительные предметы: положите их в плотный полиэтиленовый пакет и уберите подальше от жилых помещений. Ни в коем случае не разбивайте игрушки: осколки и пыль только увеличат заражение. Не выбрасывайте их в обычный мусор. В идеале нужно связаться с местными службами, которые занимаются утилизацией радиоактивных отходов. Если вы держали игрушки в руках, тщательно вымойте руки с мылом и протрите влажной тряпкой место, где они лежали. Тряпку после этого лучше выбросить. И самое главное: хорошо проветрите помещение, чтобы избавиться от возможного скопления радона.
Коллекционеры советских ёлочных игрушек готовы платить немалые деньги за редкие экземпляры, но вряд ли ваше здоровье стоит этих денег. Радиация не пахнет, не видна глазу и действует незаметно, а последствия облучения могут проявиться через годы. Если среди семейных реликвий обнаружились подозрительные светящиеся украшения, лучше проявить осторожность. Ностальгия по советскому детству — прекрасное чувство, но не ценой собственного здоровья. Пусть на вашей ёлке сияют современные безопасные игрушки, а не радиоактивные артефакты эпохи мирного атома. А ранее Life.ru рассказывал про меню на новогодний стол без «перегруза»: эти 6 блюд можно приготовить заранее, а не тратить 31 декабря.
