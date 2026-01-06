В Купянском районе Харьковской области расчёт FPV-дронов группировки «Запад» успешно уничтожил тяжёлый боевой квадрокоптер R-18 украинских военных, а также поразил наземные роботизированные комплексы и технику с личным составом ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Операции российских войск с дронами в Харьковской и Запорожской областях. Видео © Telegram/ Минобороны России

Также операторы беспилотников из группировок «Север» и «Восток» нанесли удары по ДРГ противника, а в Запорожской области ликвидировали технику и людей ВСУ во время ротации. Группа «Южная» сорвала две ротации и уничтожила пункты управления БПЛА противника в ДНР. Не остались без внимания и дроны: бойцы группировки «Днепр» сбили несколько беспилотников противника и поразили бронетехнику.

Ранее Минобороны России опубликовало видео освобождения Грабовского в Сумской области. Очаги сопротивления ВСУ в районе населённого пункта были подавлены ударами артиллерии и FPV-дронов, что вынудило противника отступить, понеся потери.