Путин: Воины России по поручению Господа выполняют святую миссию защиты Отечества

Российские воины всегда исполняют священный долг по защите Отечества, словно по воле Божьей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам СВО и их семьям после рождественской службы в храме великомученика Георгия Победоносца.

Путин после рождественской службы пообщался с участниками СВО и их семьями. Видео © Life.ru

«Воины России — они всегда как бы по поручению Господа выполняют эту самую миссию по защите Отечества и его людей. Спасению Родины», — сказал глава государства.

Он отметил, что исторически в России существовало глубокое уважение к воинам, которых воспринимали как исполнителей священного долга, делегированного свыше.

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья. Для российского лидера Рождество всегда имело особое значение. С 2000 года он регулярно посещает рождественские службы, часто выбирая небольшие храмы в различных регионах.