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Регион
Опубликовано 7 января, 05:16

ВС России ликвидировали расчёты БПЛА, которые терроризировали Белгородскую область

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска группировки «Север» сообщили об уничтожении в Харьковской области четырёх расчётов беспилотников ВСУ. По данным источника, связанного с группировкой, эти подразделения, называющие себя «Мамкина черешня», ранее наносили удары по гражданскому населению Белгородской области.

«В Золочевском районе Харьковской области выявлено и уничтожено четыре расчета БПЛА ВСУ, которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области. Ими оказались подразделения роты БПЛА 58 омпбр, называющие себя «Мамкина черешня», – сообщил связанный с группировкой «Север» медиаресурс.

Отмечается, что после этого инцидента интенсивность обстрелов региона снизилась.

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Ранее Минобороны России опубликовало видео освобождения Грабовского в Сумской области. Очаги сопротивления ВСУ в районе населённого пункта были подавлены ударами артиллерии и FPV-дронов, что вынудило противника отступить, понеся потери.

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Наталья Демьянова
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