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Опубликовано 7 января, 12:40

Из Сум на родину вернулись 124 жителя Курской области при содействии МККК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Международный комитет Красного Креста содействовал возвращению на родину 124 жителей Курской области из украинского города Сумы. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.

По её словам, все репатрианты были доставлены через территорию Белоруссии в рамках четырёх отдельных операций. МККК готов оказать поддержку в проведении ещё одной подобной операции, как только все заинтересованные стороны достигнут соответствующей договорённости.

«Некоторые другие лица также были репатриированы домой, но без участия МККК», — отметила Пра-Дессимо.

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Напомним, МККК оказывает регулярную помощь жителям Курской области, которые находятся на территории Украины под контролем ВСУ. Сотрудники делегации организации на Украине посещают этих людей и доставляют им необходимые товары, включая медикаменты, предметы личной гигиены и одежду.

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Борис Эльфанд
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