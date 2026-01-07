Международный комитет Красного Креста содействовал возвращению на родину 124 жителей Курской области из украинского города Сумы. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.

По её словам, все репатрианты были доставлены через территорию Белоруссии в рамках четырёх отдельных операций. МККК готов оказать поддержку в проведении ещё одной подобной операции, как только все заинтересованные стороны достигнут соответствующей договорённости.

«Некоторые другие лица также были репатриированы домой, но без участия МККК», — отметила Пра-Дессимо.

Напомним, МККК оказывает регулярную помощь жителям Курской области, которые находятся на территории Украины под контролем ВСУ. Сотрудники делегации организации на Украине посещают этих людей и доставляют им необходимые товары, включая медикаменты, предметы личной гигиены и одежду.