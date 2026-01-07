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Опубликовано 7 января, 17:24

«Не позволим»: Президент ЦАР раскрыл позицию Африки по конфликту на Украине

Президент ЦАР заявил о нейтралитете Африки по конфликту на Украине

Фостен-Арканж Туадера. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Фостен-Арканж Туадера. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Избранный президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера отверг критику Запада по поводу нейтральной позиции африканских стран в отношении конфликта на Украине. Политик высказал свою позицию в первом интервью ТАСС после победы на выборах.

По его словам, такая позиция является принципиальной, поскольку африканские государства не знают всех обстоятельств и истоков украинского конфликта и не могут в него вмешиваться. В то же время глава государства высказался за поиск мирного разрешения ситуации.

«Мы не позволим оказывать на нас давление, чтобы мы встали на чью-либо сторону в этом конфликте. Наша позиция заключается в том, чтобы искать пути мирного урегулирования», — подчеркнул президент ЦАР.

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Борис Эльфанд
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