«Не позволим»: Президент ЦАР раскрыл позицию Африки по конфликту на Украине

Избранный президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера отверг критику Запада по поводу нейтральной позиции африканских стран в отношении конфликта на Украине. Политик высказал свою позицию в первом интервью ТАСС после победы на выборах.

По его словам, такая позиция является принципиальной, поскольку африканские государства не знают всех обстоятельств и истоков украинского конфликта и не могут в него вмешиваться. В то же время глава государства высказался за поиск мирного разрешения ситуации.

«Мы не позволим оказывать на нас давление, чтобы мы встали на чью-либо сторону в этом конфликте. Наша позиция заключается в том, чтобы искать пути мирного урегулирования», — подчеркнул президент ЦАР.

Напомним, новогоднее послание президента Владимира Путина не обошлось без слов поддержки в адрес участников СВО. Он адресовал бойцам и командирам личные поздравления с Новым годом, заверив их в том, что в России верят в них и в их общую Победу.