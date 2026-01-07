Российские средства ПВО за сутки сбили 106 дронов ВСУ и снаряд РСЗО HIMARS
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За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд американской системы HIMARS и 106 украинских беспилотников самолётного типа. Данное заявление сделали в Министерстве обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что подразделения группировки «Север» ликвидировали четыре расчёта дронов ВСУ в Харьковской области. Уничтоженные подразделения относились к роте БПЛА 58-й отдельной мотострелковой бригады. Они использовали псевдоним «Мамкина черешня» и наносили удары по гражданским объектам в Белгородской области. После проведённой операции интенсивность обстрелов приграничного региона заметно снизилась. Расчёты были обнаружены и нейтрализованы в Золочевском районе.
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