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Опубликовано 7 января, 09:38

Российские средства ПВО за сутки сбили 106 дронов ВСУ и снаряд РСЗО HIMARS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд американской системы HIMARS и 106 украинских беспилотников самолётного типа. Данное заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отметили в ведомстве.

За ночь расчёты ПВО сбили 32 украинских дрона над регионами России и Чёрным морем
За ночь расчёты ПВО сбили 32 украинских дрона над регионами России и Чёрным морем

Ранее стало известно, что подразделения группировки «Север» ликвидировали четыре расчёта дронов ВСУ в Харьковской области. Уничтоженные подразделения относились к роте БПЛА 58-й отдельной мотострелковой бригады. Они использовали псевдоним «Мамкина черешня» и наносили удары по гражданским объектам в Белгородской области. После проведённой операции интенсивность обстрелов приграничного региона заметно снизилась. Расчёты были обнаружены и нейтрализованы в Золочевском районе.

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Юлия Сафиулина
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