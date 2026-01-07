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Опубликовано 7 января, 09:43

ВС РФ нанесли удары по точкам пуска дальнобойных БПЛА ВСУ и складам противника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Армия России поразила позиции запуска беспилотников ВСУ, а также склады с боеприпасами и военным имуществом противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам производства, хранения, предполётной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия», — говорится в публикации военного ведомства.

Также были поражены склады боеприпасов и военного имущества и пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований в 140 районах.

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Накануне в американской прессе оценили модификацию российских беспилотников «Герань-2». Теперь отечественные инженеры устанавливают на эти дроны мобильные ЗРК «Игла», что даёт возможность уничтожать воздушные цели противника. Кроме того, такие БПЛА могут оказывать поддержку подразделениям на земле.

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Юрий Лысенко
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