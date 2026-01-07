Стармер готов вынести вопрос отправки войск на Украину на голосование в парламенте

Вопрос об отправке британских войск на Украину будет вынесен на голосование в парламенте после прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Палате общин.

По словам Стармера, Лондон согласовал с Парижем и Киевом декларацию о намерениях разместить войска при достижении мирного соглашения. Он отметил, что правительство представит дополнительные детали отдельным заявлением по мере развития ситуации. Премьер также заверил депутатов, что будет информировать парламент о ходе обсуждений.

«Если войска будут развернуты в рамках подписанной декларации, я поставлю этот вопрос на голосование в Палате», — сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Германия выразила готовность участвовать в обеспечении безопасности вокруг Украины после возможного прекращения огня. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин рассматривает вариант размещения немецких военных на территории стран НАТО, граничащих с Украиной. По его словам, Германия намерена продолжать политическую, финансовую и военную поддержку, включая меры, которые могут быть реализованы после достижения перемирия.