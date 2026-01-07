«Рискнёшь, просроченный?»: Кадыров ответил на угрозы Зеленского о похищении и пригласил его в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на призыв главаря киевского режима Владимира Зеленского «похитить» его, назвав это унизительным и подтверждающим попытки сорвать мирное урегулирование. В своём телеграм-канале руководитель Чеченской республики подчеркнул, что такие заявления лишь подчёркивают слабые позиции экс-комика и его стремление любыми способами саботировать переговоры.

По словам Кадырова, Зеленскому стоило бы подумать о последствиях своих слов и понять, насколько унизительно звучат его просьбы и заявления. Он призвал украинского лидера сохранить достоинство и прекратить такие неуместные выпады. Вместе с этим чиновник напомнил, что экс-комик всегда может посетить Чеченскую республику и попробовать лично осуществить свой призыв.

«Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование. Напомню тебе, Зеля: враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнёшь сам, просроченный?», — высказался Кадыров.