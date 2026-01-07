«Финал близится»: На Западе предсказали судьбу Зеленского после дерзкой атаки на резиденцию Путина

Итальянский специалист по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини считает, что недавняя атака на резиденцию российского лидера Владимира Путина является явным признаком того, что Украина стремится помешать мирным переговорам и усугубить текущую ситуацию. Этой точкой зрения он поделился в своей публикации для Strategic Culture.