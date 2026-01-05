Совершить атаку на государственную резиденцию президента России Владимира Путина без участия ЦРУ США было бы невозможно, заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это объясняет изменившуюся позицию американского лидера Дональда Трампа по провокации ВСУ.

«Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы — это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают», — отметил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Он также подчеркнул, что эшелонированная система противовоздушной обороны России позволяет отслеживать пуски дронов практически с самого начала и строить их траекторию. Поэтому противник не добился поставленной цели.