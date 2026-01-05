В Госдуме объяснили, почему Трамп изменил позицию по атаке ВСУ на резиденцию Путина
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Совершить атаку на государственную резиденцию президента России Владимира Путина без участия ЦРУ США было бы невозможно, заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это объясняет изменившуюся позицию американского лидера Дональда Трампа по провокации ВСУ.
«Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы — это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают», — отметил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Он также подчеркнул, что эшелонированная система противовоздушной обороны России позволяет отслеживать пуски дронов практически с самого начала и строить их траекторию. Поэтому противник не добился поставленной цели.
Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, Киев использовал 91 дрон, но все были сбиты. Президент США Дональд Трамп был шокирован атакой. После неё Путин заявил республиканцу о пересмотре позиции РФ по Украине. Позже в МО РФ раскрыли детали о налёте украинских БПЛА. ЦРУ же не подтвердило данные об атаке.
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