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Специальная военная операция

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Опубликовано 8 января, 05:33

В Госдуме напомнили о вступивших в силу новых мерах поддержки участников СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 января 2026 года продляется закон, предоставляющий участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей право на временную приостановку обязательств по кредитам и займам. Данный закон охватывает широкий круг лиц, включая контрактников, военнослужащих Росгвардии и сотрудников других силовых ведомств, работающих в зонах проведения СВО.

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru напомнил, что срок предоставления кредитных каникул рассчитывается в зависимости от продолжительности службы участника СВО или мобилизации, увеличенной на 180 дней. Дополнительно предусмотрено продление каникул на весь период пребывания в лечебных учреждениях в случае получения ранения или заболевания.

Для индивидуальных предпринимателей, являющихся единственными учредителями и руководителями ООО, введён специальный порядок отсрочки платежей на срок службы плюс 90 дней. Эти меры направлены на поддержку участников СВО и их семей.

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Тем временем в Республике Татарстан с 1 января 2026 года увеличен размер единовременных выплат для контрактников, направляемых для выполнения задач в зоне специальной военной операции, а также для военнослужащих новых формирований. Сумма выплаты теперь составляет 2,9 миллиона рублей, из которых 2,5 млн предоставляет республиканский бюджет, а 400 тысяч — Министерство обороны РФ.

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Оксана Попова
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