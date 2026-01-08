ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 января, 07:15

Российские военные пленили солдата из нацполка «Арей» в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские силовые структуры сообщили о пленении трёх военнослужащих ВСУ в Сумской области. Среди них — боец 253-го отдельного штурмового полка «Арей», ранее замеченный при вторжении в Курскую область. Об этом пишет ТАСС.

По словам пленных, полк комплектуется не только националистами, но и бывшими заключёнными, осуждёнными за тяжкие преступления, а также иностранными наёмниками. Ранее подразделение уже понесло значительные потери в ходе боевых действий.

Командование ВСУ перебросило разведбат к полку идейных нацистов и зэков в Сумской области
Командование ВСУ перебросило разведбат к полку идейных нацистов и зэков в Сумской области

Ранее Life.ru писал, что военнослужащих украинского нацбата «Арей», участвовавших во вторжении в Курскую область и понёсших там большие потери, перебросили на Сумское направление. В «Арее» служат идейные нацисты. Украинская армия задействовала их для контратак и попыток вернуть утраченные позиции в районе Высокого.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar