Российские силовые структуры сообщили о серьёзных проблемах в 1-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде ВСУ. Командование рассматривает вопрос об отстранении от должности полковника Олега Могульского. Об этом сообщает ТАСС.

После значительных потерь на Сумском направлении бригаду отвели в тыловые районы для восполнения сил. Исключение составил только один батальон, переданный в распоряжение 71-й отдельной аэромобильной бригады.

Ранее Life.ru писал, что российские военные пленили солдата из нацполка «Арей» в Сумской области. Среди них — боец 253-го отдельного штурмового полка «Арей», ранее замеченный при вторжении в Курскую область. По словам пленных, полк комплектуется не только националистами, но и бывшими заключёнными, осуждёнными за тяжкие преступления, а также иностранными наёмниками.