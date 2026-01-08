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Опубликовано 8 января, 09:33

Командира бригады ВСУ могут отстранить из-за критических потерь под Сумами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские силовые структуры сообщили о серьёзных проблемах в 1-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде ВСУ. Командование рассматривает вопрос об отстранении от должности полковника Олега Могульского. Об этом сообщает ТАСС.

После значительных потерь на Сумском направлении бригаду отвели в тыловые районы для восполнения сил. Исключение составил только один батальон, переданный в распоряжение 71-й отдельной аэромобильной бригады.

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Ранее Life.ru писал, что российские военные пленили солдата из нацполка «Арей» в Сумской области. Среди них — боец 253-го отдельного штурмового полка «Арей», ранее замеченный при вторжении в Курскую область. По словам пленных, полк комплектуется не только националистами, но и бывшими заключёнными, осуждёнными за тяжкие преступления, а также иностранными наёмниками.

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Полина Никифорова
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