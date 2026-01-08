Появилось видео с водружением флагов РФ над Подолами в Харьковской области
Минобороны опубликовало кадры водружения государственных флагов России в различных районах населённого пункта Подолы в Харьковской области.
Флаги над Подолами. Видео © Telegram / Минобороны России
В ходе наступательной операции была организована скоординированная работа штурмовых групп, артиллерии и операторов беспилотников. Их совместные действия позволили уничтожить укреплённые позиции, оборонительные сооружения и огневые средства противника. Поддержка с воздуха и точные удары по выявленным целям значительно ослабили оборону украинских формирований, сообщила пресс-служба военного ведомства.
После подавления основных очагов сопротивления российские военнослужащие провели зачистку территории, в результате которой было уничтожено значительное количество живой силы и техники ВСУ, что и позволило установить полный контроль над Подолами.
Ранее Life.ru рассказывал об освобождении российской армией села Подолы в Харьковской области. Населённый пункт был взят под полный контроль 4 января 2026 года силами группировки войск «Запад». ВСУ пришлось отступать дальше вглубь обороны.
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