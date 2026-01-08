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Опубликовано 8 января, 09:39

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и портам, работающим на ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Минобороны РФ 8 января сообщило о масштабной операции против военной инфраструктуры противника. Российские войска нанесли удары по стратегическим объектам, используемым украинским военно-промышленным комплексом.

Атака велась с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Поражены энергетические и портовые объекты, места сборки и хранения БПЛА, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 152 районах. Операция направлена на дестабилизацию военного потенциала противника.

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Ранее беженка рассказала, как ВСУ заварили люки своим танкистам, и те сгорели заживо. Бойцы ВС РФ попытались спасти людей, но не смогли открыть люки.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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