ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и портам, работающим на ВСУ

Минобороны РФ 8 января сообщило о масштабной операции против военной инфраструктуры противника. Российские войска нанесли удары по стратегическим объектам, используемым украинским военно-промышленным комплексом.

Атака велась с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Поражены энергетические и портовые объекты, места сборки и хранения БПЛА, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 152 районах. Операция направлена на дестабилизацию военного потенциала противника.

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