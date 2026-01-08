Днепропетровская и подконтрольная Киеву часть Запорожской области остались без света
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Днепропетровская и подконтрольная Киеву часть Запорожской области оказались практически полностью обесточены. Как сообщило Министерство энергетики, критически важная инфраструктура переведена на резервное питание.
Продолжающиеся перебои привели к серьёзным последствиям. В Днепропетровске местные власти продлили школьные каникулы до 11 января и остановили весь электротранспорт. Кроме того, в Одессе, где света не было уже четыре дня, жители вынуждены ходить в торговые центры, чтобы зарядить телефоны. Из-за нехватки розеток там возникают конфликты, вплоть до драк. Энергетики предупреждают, что возобновление подачи электричества может произойти только к вечеру 8 января.
Ранее Life.ru сообщал, что власти Днепропетровска ввели режим чрезвычайной ситуации национального уровня в связи с последствиями массированных ударов по объектам ВСУ и последовавшего масштабного отключения электроэнергии. Как заявил градоначальник Борис Филатов, в районах левого берега энергоснабжение поддерживается за счёт резервных генераторов.
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