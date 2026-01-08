Днепропетровская и подконтрольная Киеву часть Запорожской области остались без света

Продолжающиеся перебои привели к серьёзным последствиям. В Днепропетровске местные власти продлили школьные каникулы до 11 января и остановили весь электротранспорт. Кроме того, в Одессе, где света не было уже четыре дня, жители вынуждены ходить в торговые центры, чтобы зарядить телефоны. Из-за нехватки розеток там возникают конфликты, вплоть до драк. Энергетики предупреждают, что возобновление подачи электричества может произойти только к вечеру 8 января.