В России с 1 января ввели единую ставку НДФЛ в 30% для иноагентов

С 1 января 2026 года в России для физических лиц, признанных иностранными агентами, вводится единая повышенная ставка НДФЛ в размере 30%. Все налоговые льготы для этой категории отменяются.

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, те, кто предал страну, не должны получать преференций и будут платить в бюджет больше. По его словам, ГД системно работает над защитой суверенитета от внешнего вмешательства.

Володин также напомнил о законопроекте, принятом в первом чтении, который вводит временные ограничения для скрывающихся за рубежом. Он добавил, что это создаст условия для неотвратимости наказания: сначала нужно ответить по закону, а потом уже пользоваться благами общества.