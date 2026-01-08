Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 января, 15:24

В России с 1 января ввели единую ставку НДФЛ в 30% для иноагентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Garmasheva Natalia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Garmasheva Natalia

С 1 января 2026 года в России для физических лиц, признанных иностранными агентами, вводится единая повышенная ставка НДФЛ в размере 30%. Все налоговые льготы для этой категории отменяются.

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, те, кто предал страну, не должны получать преференций и будут платить в бюджет больше. По его словам, ГД системно работает над защитой суверенитета от внешнего вмешательства.

Володин также напомнил о законопроекте, принятом в первом чтении, который вводит временные ограничения для скрывающихся за рубежом. Он добавил, что это создаст условия для неотвратимости наказания: сначала нужно ответить по закону, а потом уже пользоваться благами общества.

ОГЭ, выплаты и СВО: Какие законы изменят жизни миллионов россиян в январе
ОГЭ, выплаты и СВО: Какие законы изменят жизни миллионов россиян в январе

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Законы
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar